Події

20:29 17.02.2022

Нацгвардійці взяли під посилену охорону Київську ГЕС

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Нацгвардійці взяли під посилену охорону Київську ГЕС

Військовослужбовці Першої президентської бригади оперативного призначення ім. гетьмана Петра Дорошенка спільно зі працівниками Національної поліції взяли під посилену охорону Київську гідроелектростанцію у м. Вишгороді Київської області.

Як повідомляє відділ інформації та комунікації Північного Київського територіального управління Нацгвардії у четвер увечері, основним завданням правоохоронців є забезпечення надійного захисту об'єкта, а також запобігання несанкціонованим проникненням диверсійних груп противника з метою вчинення провокацій для дестабілізації обстановки і в регіоні, і в державі.

"Враховуючи виклики сьогодення та всю відповідальність, яка покладена на підрозділи Національної гвардії України, до несення служби відібрані найбільш досвідчені військовослужбовці Першої президентської бригади. Серед них є гвардійці, які несли службу в районі проведення ООС та мають бойовий досвід. Бійці мотивовані та готові спільно з поліцейським забезпечити надійну охорону та безперебійне функціонування гідроелектростанції", – сказав заступник начальника Північного Київського ТУ Олег Дуда.

Правоохоронці вживають превентивних заходів, зокрема перевіряють документи осіб та транспортні засоби, а також патрулюють прилеглу до ГЕС місцевість.

Теги: #охорона #київська_гес
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