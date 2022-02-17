Події

15:53 17.02.2022

Росія продовжує нарощувати сили, яких достатньо для вторгнення в Україну – генсек НАТО

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Росія продовжує нарощувати сили, яких достатньо для вторгнення в Україну – генсек НАТО

Союзники з НАТО закликали Росію зробити те, про що вона говорить, і відвести війська, яких достатньо для вторгнення в Україну, від її кордонів.

Відповідну заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі, яка відбулася після зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони з главами оборонних відомств України та Грузії Олексієм Резніковим та Джуаншером Бурчуладзе.

"Попри заяви Москви, ми поки що не бачимо жодних ознак відведення або деескалації. Навпаки, нарощування потенціалу Росії, схоже, триває. Ми продовжуємо дуже уважно стежити за розвитком подій. Ми закликаємо Росію зробити те, що вона каже, і відвести свої війська від кордонів України. Це стане важливим першим кроком на шляху до мирного політичного врегулювання", - заявив він.

За словами Столтенберга, на кордоні з Україною Росія продовжує утримувати таку кількість сил, якої "достатньо для початку повномасштабного захоплення України з дуже невеликим або взагалі без будь-якого часу для попередження".

"І це робить ситуацію такою небезпечною. Нам відомо про можливості, але нам невідомо напевно про наміри. Залишається побачити, що Росія зробить. Але така велика кількість бойових підрозділів в Україні та навколо неї, що це не навчання, це не нормально в плані дій на своїй власній території. Це те, що загрожує незалежній суверенній державі, і вони можуть розпочати атаку за дуже короткий час. Це небезпечно, і тому ми продовжуємо закликати їх до деескалації, і ми готові сідати й говорити, щоб відповісти на їхнє занепокоєння й знайти спільний ґрунт для політичного рішення", - переконаний генсек НАТО.

Теги: #нато #агресія_рф #сили
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