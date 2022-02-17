Пєсков про пропозицію Києва зустрітися на найвищому рівні: Навіщо?

Москва неодноразово отримувала від Києва сигнали з пропозицією зустрічі на найвищому рівні, але ці запити залишилися незрозумілими, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

На прохання "Інтерфаксу" (Interfax.ru) він у четвер прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Київ надсилав Москві запити про зустріч на найвищому рівні, проте отримані відповіді "не приводять до двосторонньої зустрічі".

"Ми неодноразово отримували сигнали від Києва з пропозицією зустрітися. Але щоразу Київ не відповідав нам на просте запитання: навіщо? З якою метою?" - сказав Пєсков.

Київ, за його словами, пропонує на зустрічі "говорити лише про Донбас".

"Ми говоримо: давайте ви з донбасцями говоритимете про Донбас, у вас є до нас запитання з інших тем? Мовчать", - сказав Пєсков.