Події

09:49 17.02.2022

Начальник управління освіти Дарницької РДА Києва підозрюється в розтраті коштів

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Начальник управління освіти Дарницької РДА Києва підозрюється в розтраті коштів

Правоохоронці під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури у Києві повідомили про підозру начальнику управління освіти Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації у розтраті бюджетних коштів, скоєній у великому розмірі.

"Згідно з матеріалами слідства, начальник управління освіти з порушенням вимог законодавства шляхом затвердження відповідних тарифікаційних списків на навчальний рік ухвалила рішення про нарахування та виплату на користь керівників окремих навчальних та позашкільних закладів Дарницького району непередбачених законом надбавок до посадового окладу, а також про безпідставне підвищення ставок заробітної плати за роботу у певних навчальних закладах", - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Цими діями підозрювана завдала державі збитків на загальну суму понад 520 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та про усунення з посади.

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії, спрямовані на дослідження всіх обставин скоєння злочину.

Теги: #рда #підозра #управління
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