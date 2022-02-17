Події

07:51 17.02.2022

У Харківській області ексглава райадміністрації сплатив за рахунок бюджету фіктивні послуги перевезень

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У Харківській області ексглава райадміністрації сплатив за рахунок бюджету фіктивні послуги перевезень

Колишній голова Красноградської районної державної адміністрації Харківської області підозрюється у заволодінні бюджетними коштами, скоєним за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України).

Як повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що ексчиновник у березні 2021 року, під час ліквідації місцевих районних державних адміністрацій, діючи за попередньою змовою з іншими особами, уклав фіктивні договори з фізичними особами-підприємцями на надання послуг щодо перевезення автотранспортом.

"Незважаючи на те, що послуги фактично не надавалися, колишній глава РДА підписав акти виконаних робіт. На їх підставі надалі з рахунку Красноградської державної адміністрації перераховано майже 200 тис. грн. бюджетних коштів підприємцю за нібито надані послуги", - йдеться у повідомленні.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші факти заволодіння бюджетними коштами та особи, причетні до цього.

 

 

Теги: #бюджет #чиновник #харків #привласнення
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