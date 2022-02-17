Події

07:21 17.02.2022

Минулої доби російські найманці вісім разів порушили режим припинення вогню

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Минулої доби російські найманці вісім разів порушили режим припинення вогню

Минулої доби, 16 лютого, з боку озброєних формувань РФ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, без втрат - повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули постріли ВОГ-17 і ВОГ-25, відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів.

"За цю добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - повідомляють у штабі.

Російські найманці вели вогонь із артилерії калібру 122 мм, а також обстрілювали позиції українських захисників із мінометів калібру 120 мм.

 

 

Теги: #зведення #оос
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