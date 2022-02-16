Україна продовжує вимагати від Росії відповіді на запит про військову діяльність у районах, прилеглих до території України та у тимчасово окупованому Криму, відправлений у рамках Віденського документа, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми продовжуємо вимагати прозорості від Росії, яка проігнорувала вчорашнє засідання у рамках Віденського документу. Україна ініціює спільне засідання Постійної ради та Форуму співробітництва з безпеки ОБСЄ протягом 48 годин для вироблення подальших кроків", - написав Кулеба у соцмережі Twitter у середу.

Він закликав РФ відповісти на правомірне занепокоєння країн-підписантів та використати інструменти ОБСЄ для зниження напруги, створеної військовою діяльністю РФ поблизу кордону України.

"Заяв про відведення недостатньо. Необхідна прозорість та факти", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, Україна офіційно застосувала механізм зменшення небезпеки, передбачених розділом ІІІ Віденського документу.

"Звернулися до Російської Федерації із запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності в районах, прилеглих до території України та у тимчасово окупованому Криму. Відповідно до положень Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дату її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, що беруть участь у ній", - написав Кулеба у соцмережі Twitter 11 лютого.

Міністр зазначив, що Росія має 48 годин для того, щоб відповісти на запит.

РФ на запит не відповіла. Тож запитана Києвом зустріч в ОБСЄ запланована на 15 лютого.

Раніше Кулеба повідомив про можливість скликання спільного засідання Постійної ради ОБСЄ та Форуму співробітництва з безпеки у п'ятницю, 18 лютого, у разі, якщо Росія на засіданні ОБСЄ у вівторок продовжить приховувати від світу мету своїх дій.