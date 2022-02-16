Зеленський підписав указ про зміну пакетів санкцій проти 10 фізичних та двох юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №57/2022, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року щодо внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Документ оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з текстом рішення, РНБО внесла зміни до пакетів санкцій стосовно Анатолія Шарія, Ольги Шарій та Алли Бондаренко, а також ТОВ "Інформаційне агентство "Шарій.Нет". Також було змінено санкції, ухвалені стосовно Ігоря Гужви, який, як вважається, контролює сайт "Страна.UA", Ганни Солнцевої та Любові Лукашиної.

Відповідно до внесених змін, крім основних доменів "Шарій.Нет" і "Страна.UA", блокується також доступ до вебресурсів та сервісів, аналогічних (ідентичних) за змістом.

Змінено пакети санкцій стосовно заступника так званого генерального прокурора "ЛНР" Вадима Лященка та трьох членів так званих територіальних виборчих комісій, створених окупаційною адміністрацією в Криму, - Наталії Коваленко (Бабенко), Олександри Осетрової та Юлії Рибакової.

Крім того, рішенням РНБО вносяться зміни до пакету санкцій щодо зареєстрованої в США авіакомпанії ALPHA BRAVO AVIATION LLC, на яку було переоформлено один із літаків, які раніше здійснювали польоти за маршрутом Київ - Москва.