У "Слузі народу" хочуть заборонити чиновникам, депутатам, керівникам стратегічних підприємств виїжджати з України у період воєнного стану

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко та група представників фракції "Слуга народу" на чолі з її лідером Давидом Арахамією зареєстрували в парламенті законопроєкт про заборону виїзду за кордон українським чиновникам, депутатам, військовослужбовцям та керівникам стратегічних підприємств на період воєнного стану.

Відповідний законопроєкт зареєстровано в Раді за номером 7055.

Документ передбачає запровадження у період воєнного стану заборони на виїзд з України членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів, народних депутатів України, голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників, державних службовців, які обіймають посади держслужби категорії "А", керівників центральних органів виконавчої влади, зокрема центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Крім того, автори законопроєкту зазначають, що ця заборона має стосуватися військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, осіб рядового та керівного складу правоохоронних органів, керівників підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, а також здійснюють діяльність, пов'язану із гарантуванням безпеки та стійкості критичної інфраструктури.

Відповідно до проєкту закону вони зможуть виїжджати з України для здійснення своїх повноважень лише на підставі розпорядження президента України.