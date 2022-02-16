Боррель знову наголосив на важливості переговорного процесу в деескалації ситуації на кордоні Росії та України

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель бачить "обнадійливі сигнали" в ситуації навколо України останніми днями, однак вважає, що є й елементи, які викликають занепокоєння.

"Є обнадійливі знаки, але є також події, що викликають занепокоєння, як, наприклад, голосування в Думі з проханням до Путіна визнати незалежність двох так званих республік на Донбасі", - сказав Боррель, виступаючи на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі в середу.

"Ми поки що не знаємо, як учинить Путін, але що ясно: ми маємо спиратися на два підходи одночасно - по-перше, волю до переговорів із готовністю вести їх. Тому що так, Росія теж має занепокоєння щодо її безпеки, які треба враховувати", - наголосив він.

"І також ми маємо підготувати наші можливості реагування, наші інструменти стримування - санкції. Ми над ними працюємо, і ми готові діяти. Але насамперед ми залишаємося готовими вести переговори щодо пошуку дипломатичного рішення для найгіршої кризи, якої Європейський Союз не знав від закінчення холодної війни", - зазначив голова дипломатії ЄС.

За його словами, "ця криза зачіпає не лише українців, не лише Європу, вона зачіпає все людство".

Боррель відкинув критику ролі європейської дипломатії у врегулюванні ситуації навколо України та назвав її "абсолютно необґрунтованою".

"Держави-члени союзу не припиняли говорити про безпеку в Європі, в Україні, і ми дійшли надзвичайної єдності", - повідомив голова дипломатії ЄС.

За його словами, ініціативи низки країн союзу, зокрема Німеччини та Франції, щодо пошуку дипломатичного розв’язання кризи здійснювалися у координації з позицією ЄС та за повної транспарентності.

Прикладом єдності, вважає високий представник ЄС із закордонних справ, також є ситуація з листами глави МЗС РФ Сергія Лаврова США та НАТО про гарантії безпеки за ігнорування ролі Євросоюзу в цьому питанні. Пізніше, сказав Боррель, Лаврову довелося надіслати листи державам-членам Європейського Союзу.

"Чому такий поворот подій з російської сторони? (...) Насамперед тому, що вони зрозуміли, що європейський фронт є єдиним і що ми надзвичайно солідарні", - пояснив голова дипломатії ЄС. Тому, продовжив він, було здійснено "маневр" із листом 27 членам ЄС, "із задумом отримати 27 різних відповідей".

"Але пан Лавров не досяг результату, оскільки ми написали лише один лист, тим самим заощадивши йому час для читання 27 абсолютно ідентичних листів. Він отримав лише один лист, який представляє позицію Європейського Союзу від імені 27 держав-членів", - зазначив Боррель.

На його думку, це гарний приклад того, як європейці можуть працювати пліч-о-пліч і у співпраці зі своїми союзниками - США та іншими країнами, які поділяють позицію ЄС. І Євросоюз, наполягав високий представник ЄС, відіграв свою роль у переговорах із Росією.

Про єдність Євросоюзу говорив у своєму виступі у Європарламенті і голова Європейської ради Шарль Мішель. Він вказав на "сильну та чітку стратегію ЄС", у якій назвав три складові: перша з них - дипломатія у різних форматах для врегулювання кризи.

"Поряд із цими зобов'язаннями у сфері дипломатії ми працюємо над другим розділом - підготовкою санкцій та обмежувальних заходів на випадок, якщо вони знадобляться", - заявив Мішель.

Третім, "головним" напрямом він назвав "допомогу Україні, допомогу українському народу".