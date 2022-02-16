Зеленський прибув на Рівненщину для спостереження за навчаннями

Президент України Володимир Зеленський у День єднання, 16 лютого, розпочав дводенну робочу поїздку регіонами України, в рамках якої відвідає Рівненську та Донецьку області.

Як повідомляється на сайті глави держави, президент уже прибув до Рівненської області, де спостерігатиме за проведенням військових навчань.

У Донецькій області Зеленський ознайомиться з оперативною ситуацією в зоні проведення Операції об'єднаних сил і зустрінеться з українськими військовослужбовцями, йдеться в повідомленні.