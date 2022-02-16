Події

11:41 16.02.2022

НАТО поки що не бачить ознак деескалації на кордоні Росії з Україною - Столтенберг

1 хв читати
НАТО поки що не бачить ознак деескалації на кордоні Росії з Україною - Столтенберг

У Північноатлантичному альянсі поки що не бачать ознак деескалації на кордоні Росії та України, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Наразі ми не бачили жодних ознак деескалації з боку Росії", - сказав Столтенберг журналістам у середу.

При цьому, коментуючи заяви Москви про готовність до дипломатії, він повторив, що бачить "певні причини для обережного оптимізму".

У відповідь на прохання журналіста оцінити чисельність сил РФ поблизу України, Столтенберг заявив, що, за його оцінками, "кількість військових продовжує збільшуватися".

"Вони завжди переміщували сили туди й назад. Тож пересування - це ще не деескалація", - зазначив генсек НАТО, говорячи про повідомлення російської сторони про відведення частини військових. Також Столтенберг повторив, що для деескалації, на його думку, Росії слід відвести від кордону з Україною не тільки військовослужбовців, а й важку військову техніку.

"Якщо вони справді почнуть відводити війська, ми вітатимемо це... Переміщення військ не означає повного відведення", - підсумував Столтенберг.

Теги: #нато #україна #росія #кордон
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:12 16.02.2022
Президент Євроради Мішель ініціює донорську конференцію на підтримку України

Президент Євроради Мішель ініціює донорську конференцію на підтримку України

09:00 16.02.2022
МЗС РФ пояснило відмову від зустрічі ОБСЄ щодо України відсутністю істотної військової діяльності

МЗС РФ пояснило відмову від зустрічі ОБСЄ щодо України відсутністю істотної військової діяльності

08:50 16.02.2022
Підрозділи ПВО повертаються в місця постійної дислокації після навчань у Криму - Міноборони РФ

Підрозділи ПВО повертаються в місця постійної дислокації після навчань у Криму - Міноборони РФ

08:22 16.02.2022
В Україні за добу виявили 31 513 нових випадків захворювання на Covid-19, одужали 27 684 людини, 310 померли

В Україні за добу виявили 31 513 нових випадків захворювання на Covid-19, одужали 27 684 людини, 310 померли

07:37 16.02.2022
Постпред США при ООН: Росія може вирішити "не вторгатися в Україну"

Постпред США при ООН: Росія може вирішити "не вторгатися в Україну"

07:32 16.02.2022
Вашингтон не має наміру схиляти Україну до вступу в НАТО

Вашингтон не має наміру схиляти Україну до вступу в НАТО

07:14 16.02.2022
Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні і не мають наміру їх там розміщувати – президент США

Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні і не мають наміру їх там розміщувати – президент США

23:49 15.02.2022
Байден: Ми маємо дати дипломатії всі шанси на успіх, але Захід не приноситиме в жертву основні принципи

Байден: Ми маємо дати дипломатії всі шанси на успіх, але Захід не приноситиме в жертву основні принципи

23:45 15.02.2022
Федоров: Команда "Дії" відбила хакерські атаки з чотирьох країн - Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану

Федоров: Команда "Дії" відбила хакерські атаки з чотирьох країн - Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану

23:23 15.02.2022
Байден: Вторгнення РФ в Україну цілком можливе

Байден: Вторгнення РФ в Україну цілком можливе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Визнання "ЛНР" та "ДНР" не корелюється з Мінськими угодами – Пєсков

Глава МВС: Ми готуємося до будь-якого сценарію, залякати нас неможливо

Українців об'єднує бажання жити в мирі

В Україні за добу виявили 31 513 нових випадків захворювання на Covid-19, одужали 27 684 людини, 310 померли

З початку доби російські найманці вчинили мінометний обстріл околиць Станиці Луганської

ОСТАННЄ

Визнання "ЛНР" та "ДНР" не корелюється з Мінськими угодами – Пєсков

США дозволили деяким особам в'їзд з України без проходження тесту на COVID-19

У Німеччині можуть скасувати більшість коронавірусних обмежень до 20 березня

Поліція перевіряє інформацію про мінування низки об'єктів у Києві

Деякі лідери ЄС закликають до санкцій у разі, якщо РФ визнає "незалежність" т. зв. Л/ДНР - Маасікас

Конкурс на першу концесійну дорогу в Україні планують оголосити вже цього року

Група нелегальних мігрантів прорвалася з Білорусі до Польщі, 40 осіб затримано

Депутат Київради Трубіцин вийшов із СІЗО після внесення понад 14 млн грн застави

Глава МВС: Ми готуємося до будь-якого сценарію, залякати нас неможливо

Центр протидії дезінформації зафіксував від початку лютого 60 дезінформаційних атак з боку РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА