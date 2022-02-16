НАТО поки що не бачить ознак деескалації на кордоні Росії з Україною - Столтенберг

У Північноатлантичному альянсі поки що не бачать ознак деескалації на кордоні Росії та України, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Наразі ми не бачили жодних ознак деескалації з боку Росії", - сказав Столтенберг журналістам у середу.

При цьому, коментуючи заяви Москви про готовність до дипломатії, він повторив, що бачить "певні причини для обережного оптимізму".

У відповідь на прохання журналіста оцінити чисельність сил РФ поблизу України, Столтенберг заявив, що, за його оцінками, "кількість військових продовжує збільшуватися".

"Вони завжди переміщували сили туди й назад. Тож пересування - це ще не деескалація", - зазначив генсек НАТО, говорячи про повідомлення російської сторони про відведення частини військових. Також Столтенберг повторив, що для деескалації, на його думку, Росії слід відвести від кордону з Україною не тільки військовослужбовців, а й важку військову техніку.

"Якщо вони справді почнуть відводити війська, ми вітатимемо це... Переміщення військ не означає повного відведення", - підсумував Столтенберг.