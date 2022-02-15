Події

21:48 15.02.2022

ДСНС України запитує у НАТО сприяння на випадок можливого виникнення нештатних ситуацій

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ДСНС України запитує у НАТО сприяння на випадок можливого виникнення нештатних ситуацій

Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха та катастрофи у вівторок отримав запит щодо надання міжнародної допомоги від України, повідомляється на сайті НАТО.

"Служба з надзвичайних ситуацій України готується до широкомасштабних позаштатних подій різного характеру, які можуть торкнутися цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

"Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха та катастрофи 15 лютого 2022 року отримав запит щодо надання міжнародного сприяння від України", - наголошується в документі.

Жодних деталей про характер можливих позаштатних подій у повідомленні не наводиться.

 

 

Теги: #нато #україна #справа #запит
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