НАТО хоче побачити відведення суттєвої частини сил РФ та важкої військової техніки від кордону з Україною - Столтенберг

Росії в рамках деескалації в районі кордону з Україною потрібно відвести суттєву частину не лише військових, а й важкої військової техніки, заявив у вівторок генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Нам потрібно побачити суттєве відведення сил, а також - важкої військової техніки", - сказав він на пресконференції в Брюсселі, відповідаючи на запитання про те, що саме він вважатиме деескалацією.

Столтенберг пояснив, що, на думку НАТО, збереження поблизу України важкої військової техніки може дати змогу РФ у разі потреби швидко повернути війська до кордону.