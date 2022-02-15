Події

14:47 15.02.2022

НАТО хоче побачити відведення суттєвої частини сил РФ та важкої військової техніки від кордону з Україною - Столтенберг

1 хв читати
НАТО хоче побачити відведення суттєвої частини сил РФ та важкої військової техніки від кордону з Україною - Столтенберг

Росії в рамках деескалації в районі кордону з Україною потрібно відвести суттєву частину не лише військових, а й важкої військової техніки, заявив у вівторок генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Нам потрібно побачити суттєве відведення сил, а також - важкої військової техніки", - сказав він на пресконференції в Брюсселі, відповідаючи на запитання про те, що саме він вважатиме деескалацією.

Столтенберг пояснив, що, на думку НАТО, збереження поблизу України важкої військової техніки може дати змогу РФ у разі потреби швидко повернути війська до кордону.

Теги: #нато #столтенберг
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 15.02.2022
Інформація про можливі агресивні дії РФ проти України озвучується для того, щоб їм запобігти, - Столтенберг

Інформація про можливі агресивні дії РФ проти України озвучується для того, щоб їм запобігти, - Столтенберг

15:46 15.02.2022
НАТО ще не отримало російської відповіді на тему гарантій безпеки - Столтенберг

НАТО ще не отримало російської відповіді на тему гарантій безпеки - Столтенберг

15:21 15.02.2022
НАТО не переглядає рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в організації - Столтенберг

НАТО не переглядає рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в організації - Столтенберг

14:47 15.02.2022
НАТО готове до діалогу з Росією, але не поступиться принципами - Столтенберг

НАТО готове до діалогу з Росією, але не поступиться принципами - Столтенберг

14:43 15.02.2022
НАТО поки що не бачить ознак деескалації поблизу України - Столтенберг

НАТО поки що не бачить ознак деескалації поблизу України - Столтенберг

08:32 15.02.2022
Міністр оборони США та генсек НАТО обговорили Росію й питання деескалації ситуації навколо України

Міністр оборони США та генсек НАТО обговорили Росію й питання деескалації ситуації навколо України

16:50 14.02.2022
Питання членства України в НАТО наразі неактуальне – Шольц

Питання членства України в НАТО наразі неактуальне – Шольц

09:48 14.02.2022
Посол України у Великій Британії: Київ може відмовитися від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з РФ

Посол України у Великій Британії: Київ може відмовитися від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з РФ

07:44 14.02.2022
Джонсон має намір обговорити з союзниками з НАТО деескалацію в Україні

Джонсон має намір обговорити з союзниками з НАТО деескалацію в Україні

19:41 12.02.2022
Пентагон вирішив вивести з України 160 військових інструкторів

Пентагон вирішив вивести з України 160 військових інструкторів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАТО не переглядає рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в організації - Столтенберг

МЗС: Позиція України незмінна – визнання Росією так званих Л/ДНР означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей

НАТО поки що не бачить ознак деескалації поблизу України - Столтенберг

Держдума проголосувала за негайне скерування президенту РФ звернення щодо визнання "ДНР" і "ЛНР"

Генсек ОБСЄ застосувала інструментарій щодо раннього запобігання конфліктам з огляду на ситуацію навколо України – Кулеба

ОСТАННЄ

Поліція розслідує зникнення речових доказів у справі про ДТП за участю кортежу Ярославського

Ткаченко вважає фіналістку нацвідбору "Євробачення" Аліну Паш талановитою виконавицею, сподівається на позитивний результат ситуації

Більшість українців готові чинити спротив у разі вторгнення Росії - опитування КМІС

Генпрокурор: У силових структур є алгоритми дій для будь-якого сценарію розвитку подій

Ткаченко анонсував на 16 лютого телемарафон на всіх телеканалах країни на тему єднання

МЗС: Позиція України незмінна – визнання Росією так званих Л/ДНР означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей

Рішення Держдуми щодо "Л/ДНР" сприяє руйнуванню Мінських домовленостей - Арахамія

Генпрокурор: Жоден факт зазіхання на суверенітет України та життя громадян не залишиться поза увагою правоохоронців

У День єднання адмінбудівлі підсвітять кольорами Державного прапора України

В Ізраїлі пройде акція на підтримку України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА