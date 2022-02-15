НАТО поки що не бачить ознак деескалації поблизу України - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про "обережний оптимізм" у зв'язку з сигналами з боку Росії стосовно готовності до переговорів щодо ситуації навколо України.

"Є сигнали з боку Москви про те, що дипломатичні зусилля мають тривати. Це дає підстави для обережного оптимізму", - сказав генсек НАТО на пресконференції.

Проте, за його словами, поки що даних, які свідчать про деескалацію з боку РФ безпосередньо на місцях, немає.

"Поки що ми не бачили жодних свідчень деескалації на місцях", - зазначив він.

"Ми продовжимо стежити за ситуацією на місцях", – додав Столтенберг.

За твердженням Столтенберга, у низці випадків НАТО спостерігало, що сили РФ покидали позиції поблизу України, але залишали там військове спорядження, завдяки чому в разі потреби війська зможуть швидко повернутися до кордону. "Переміщення військ само собою не означає справжньої деескалації", - додав він.