На Прикарпатті вбито кримінального авторитета, поліція оголосила у розшук підозрюваного

Прикарпатські правоохоронці оголосили про спецоперацію з розшуку підозрюваного у вбивстві в кабінеті стоматолога місцевого кримінального авторитета Ігоря Дудки, повідомив сектор комунікації Національної поліції Івано-Франківської області.

"О 18.45 на лінію 102 надійшло повідомлення про вбивство у м. Яремче. До поліції звернувся лікар-стоматолог, який повідомив: до приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Зловмисник одразу втік", - сказано у повідомленні.

У поліції повідомили, що під час надання медичної допомоги потерпілий помер.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини кримінального правопорушення. В області триває спеціальна поліцейська операція.

На пошуки підозрюваного залучено всі оперативні служби та наряди поліції.

Водночас, за інформацією місцевого видання "Галицький кореспондент", убитим виявився кримінальний авторитет Ігор Дудка на прізвисько "Сухий".