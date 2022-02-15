Події

07:20 15.02.2022

Минулої доби російські найманці п'ять разів порушили режим тиші, поранено двох військових

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Минулої доби російські найманці п'ять разів порушили режим тиші, поранено двох військових

 

Минулої доби російські найманці на Донбасі п'ять разів порушили режим тиші, поранено двох українських військових. З початку цієї доби режим припинення вогню не порушувався, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"За минулу добу, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень. У результаті дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я одного військовослужбовця – середньої тяжкості, іншого – задовільний", - йдеться в ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у вівторок.

Зокрема, неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів. У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. На околицях Пісків ворог обстрілював позиції українських захисників із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Мар'їнки найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлану-10", із перетином лінії зіткнення.

"Станом на 7.00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
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