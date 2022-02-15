На Полтавщині вибухнув бензовоз, загинув водій

Поблизу села Бродщина (Кобеляцька громада) Полтавського району вибухнув бензовоз, загинув водій.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області, за попередньою інформацією слідства, в результаті вибуху бензовозу МАН загинув водій вантажівки, мешканець Київщини, 1975 року народження. Рятувальники пожежу ліквідували.

Наразі за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини трагедії з'ясовуються.