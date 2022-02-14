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21:27 14.02.2022

Україна та Німеччина єдині в позиції небезпечності ескалації на українсько-російському кордоні для Європи та світу, заявив Зеленський

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Україна та Німеччина єдині в позиції небезпечності ескалації на українсько-російському кордоні для Європи та світу, заявив Зеленський

Україна та Німеччина є єдиними в позиції небезпеки ескалації на українсько-російському кордоні для Європи та світу, незважаючи на різні погляди на певні проблеми, заявив президент Володимир Зеленський.

"Так, в України й Німеччини можуть бути різні погляди на певні проблеми, але ми чітко сходимося в тому, що ескалація на українсько-російському кордоні становить безпрецедентний і небезпечний виклик для Європи та світу. Вкотре переконався в цьому, провівши сьогодні змістовний діалог із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Глава держави зазначив, що візит Шольця до Києва перед відвідинами Москви є проявом солідарності з Україною. Він наголосив на важливості спільного бачення з главою німецького уряду мирного підходу.

Зеленський додав, що Україна та Німеччина продовжать зміцнювати партнерство обох країн на різних рівнях. "Вдячний Німеччині за готовність розвивати відновлювані джерела енергії в Україні, а також інвестувати в інші галузі", - наголосив президент.

Також Зеленський зазначив, що для поглиблення співпраці планується вже 2022 року організувати п'ятий Українсько-німецький економічний форум. "Дякую ФРН за негайне виділення Україні 150 млн євро. Пане Шольц, підтримка Німеччини була й буде надзвичайно важливою для нас", - підсумував глава української держави.

 

 

 

Теги: #україна #німеччина #єдність
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