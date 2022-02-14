Події

15:38 14.02.2022

Питання звернення до президента РФ про визнання т. зв. Л/ДНР Держдума розгляне 15 лютого

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Питання звернення до президента РФ про визнання т. зв. Л/ДНР Держдума розгляне 15 лютого

Держдума РФ у вівторок розгляне на основі рейтингового голосування два проєкти постанови про звернення до президента Росії щодо необхідності визнання так званих Донецької та Луганської народних республік.

"Питання звернення до президента щодо необхідності визнання "ДНР" та "ЛНР" буде розглянуто завтра на основі рейтингового голосування", - написав голова нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін у понеділок у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що відповідне рішення ухвалено на засіданні Ради Державної Думи.

Теги: #держдума #лнр_днр
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