Держдума ратифікувала договір про дружбу та взаємну допомогу між РФ і т.зв. ДНР/ЛНР

Держдума на засіданні у вівторок ратифікувала договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з так званими Донецькою народною республікою та Луганською народною республікою.

Дума також проголосувала за запропоновану поправку, відповідно до якої договір має набути чинності з моменту публікації. "МЗС ми поправили, бажаючи одного: щоб закон якнайшвидше набув чинності", - роз'яснив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Через поправку голосування формально відбувалося в декілька етапів. Рішення було ухвалено одноголосно.