Події

12:52 22.02.2022

Держдума ратифікувала договір про дружбу та взаємну допомогу між РФ і т.зв. ДНР/ЛНР

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Держдума ратифікувала договір про дружбу та взаємну допомогу між РФ і т.зв. ДНР/ЛНР

Держдума на засіданні у вівторок ратифікувала договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з так званими Донецькою народною республікою та Луганською народною республікою.

Дума також проголосувала за запропоновану поправку, відповідно до якої договір має набути чинності з моменту публікації. "МЗС ми поправили, бажаючи одного: щоб закон якнайшвидше набув чинності", - роз'яснив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Через поправку голосування формально відбувалося в декілька етапів. Рішення було ухвалено одноголосно.

Теги: #держдума #ратифікація #ордло
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