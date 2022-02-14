Ухвалення Держдумою РФ постанов про визнання окупаційних структур на Донбасі означає відмову РФ від Мінських угод - Подоляк

Ухвалення постанов у Держдумі РФ про будь-який формат визнання окупаційних структур може означати лише явну відмову Росії від Мінських документів, розповів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він нагадав про раніше зроблені кроки - "примусова паспортизація на окупованих територіях, і зміцнення рубльової зони, і фактичне підключення окупаційних структур до адміністративної системи Росії". "Все це не просто не передбачено "Мінськом", а суперечить йому", - зазначив радник голови Офісу президента.

При цьому, нагадав Подоляк, "усі учасники різнобічних переговорних зусиль щодо припинення війни на Донбасі визнають Мінські документи як базовий шлях для досягнення миру. Неодноразово відповідні заяви звучали і з Росії як офіційна позиція цієї держави".

На його думку, "показовий сам факт того, що в російському парламенті з'явилися два проєкти деяких рішень щодо питання про так звані ДНР і ЛНР. Один проєкт рішення здатний миттєво зруйнувати Мінський процес, інший проєкт рішення можна оцінити як підготовку ґрунту для руйнування".

"Можливо, це свідчить про розбалансування внутрішніх політичних процесів у Росії. Можливо, причина ще в чомусь. Але фактичне ставлення російської сторони до Мінських документів, яке проявляється у таких проєктах, дає змогу робити відповідні висновки", - сказав він.

Рада Держдуми планує підготувати для пленарного засідання палати 15 лютого два проєкти постанови щодо звернення до президента з проханням визнати незалежність самопроголошених республік Донбасу, повідомило "Інтерфаксу" у понеділок поінформоване джерело.

Перший проєкт постанови - це документ, який раніше до Держдуми внесли депутати від фракції КПРФ, і який передбачає негайне направлення президенту цього звернення, одразу після можливого схвалення палатою. Другий проєкт постанови, який запропонували декілька депутатів від фракції "Єдина Росія", передбачає направлення спочатку до МЗС та інших відповідальних відомств ініціативи звернення до президента з проханням визнати незалежність республік.