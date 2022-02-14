Країни G7 попередили про "масивні та негайні" наслідки для економіки РФ у разі ескалації ситуації навколо України

Міністри фінансів країн "Групи семи" попередили Росію про серйозні наслідки в разі "подальшої військової агресії проти України", йдеться в їхній спільній заяві, поширеній у понеділок.

"Ми готові разом запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масивні та негайні наслідки для російської економіки", - йдеться в заяві міністрів фінансів G7.

Глави фінансових відомств країн G7 зазначили, що "будь-яка подальша воєнна агресія з боку Росії проти України буде зустрінута швидкою, скоординованою і потужною відповіддю".

За їхньою заявою, країни "Групи семи" продовжують ретельно стежити за ситуацією і готові "скоординовано" надати подальшу економічну та фінансову підтримку Україні.