Події

11:43 14.02.2022

Країни G7 попередили про "масивні та негайні" наслідки для економіки РФ у разі ескалації ситуації навколо України

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Країни G7 попередили про "масивні та негайні" наслідки для економіки РФ у разі ескалації ситуації навколо України

Міністри фінансів країн "Групи семи" попередили Росію про серйозні наслідки в разі "подальшої військової агресії проти України", йдеться в їхній спільній заяві, поширеній у понеділок.

"Ми готові разом запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масивні та негайні наслідки для російської економіки", - йдеться в заяві міністрів фінансів G7.

Глави фінансових відомств країн G7 зазначили, що "будь-яка подальша воєнна агресія з боку Росії проти України буде зустрінута швидкою, скоординованою і потужною відповіддю".

За їхньою заявою, країни "Групи семи" продовжують ретельно стежити за ситуацією і готові "скоординовано" надати подальшу економічну та фінансову підтримку Україні.

Теги: #рф #санкції #g7
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