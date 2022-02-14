Події

07:22 14.02.2022

Минулої доби російські найманці шість разів порушили режим тиші

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Минулої доби російські найманці шість разів порушили режим тиші

Минулої доби російські найманці на Донбасі шість разів порушили режим тиші, без втрат. З початку цієї доби режим припинення вогню не порушувався, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Зокрема, біля Катеринівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, у напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, недалеко від Мар'їнки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, на околицях Водяного збройні формування РФ застосували міномети калібру 120 мм.

Крім того, в Донецькій та Луганській областях зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, ймовірно, "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення.

"Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.

 

 

Теги: #зведення #оос
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