Події

21:28 13.02.2022

Україна готова брати на себе фінзобов'язання з безпеки літаків в українському небі

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Україна готова брати на себе фінзобов'язання з безпеки літаків в українському небі

Заступник голови Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко повідомив, що Україна готова взяти на себе фінансові зобов'язання щодо безпеки польотів в українському повітряному просторі.

"Україна готова брати на себе фінансові зобов'язання щодо безпеки літаків в українському небі. Для гарантування безпеки польотів Уряд сьогодні вирішив виділити Мінінфраструктурі кошти з резервного фонду Державного бюджету. Гарантії надаватимуться страховим компаніям, компаніям-перестрахувальникам, лізинговим компаніям та авіаперевізникам. Після нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані кошти будуть направлені до Державного бюджету", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю ухвалив рішення про виділення Міністерству інфраструктури 16,6 млрд грн із резервного фонду Державного бюджету для гарантування безпеки польотів повітряних суден у повітряному просторі країни.

Теги: #тимошенко #авіапростір
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