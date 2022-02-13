Землетрус магнітудою 6,2 стався в Грузії

У Грузії в неділю ввечері стався сильний землетрус.

Як повідомив Національний центр сейсмічного моніторингу Грузії, епіцентр землетрусу розташований на півдні Грузії поблизу села Самеба (на кордоні країв Квемо-Картлі та Самцхе-Джавахеті).

За даними центру, землетрус магнітудою 6,2 стався о 22:25 за місцевим часом (20:25 за Києвом).

Представник центру Тея Годоладзе додала, що поштовхи тривають, але вони слабшають.

Сильні поштовхи відчули жителі Тбілісі та інших міст Грузії. Про якісь руйнування в районі епіцентру поки що повідомлень немає.

У свою чергу МНС Вірменії повідомляє, що землетрус магнітудою 5,2 стався на кордоні Вірменії та Грузії ввечері в неділю. Епіцентр підземних поштовхів розташований за 16 км на північний схід від міста Бавра у Вірменії на кордоні з Грузією.

У МНС зазначили, що сила поштовхів в епіцентрі становила 6-7 балів. Землетрус відчули жителі Ширакської, Лорійської, Арагацотнської областей силою 4-5 балів та Єревана – силою 3 бали. Про руйнування та постраждалих не повідомляється.

За даними "МНС" невизнаної Південної Осетії, приблизно о 20:26 жителі регіону відчули підземний поштовх, у будинках столиці виникла сильна вібрація, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.