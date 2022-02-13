Радник президента США пояснив публікацію Вашингтоном розвідданих щодо України бажанням зупинити війну

Радник президента США з нацбезпеки Джейкоб Салліван стверджує, що США роблять публічними дані розвідки щодо ситуації з РФ та Україною з метою не дати розпочатися війні.

"Ми оприлюднимо цю розвідувальну інформацію не для того, щоб розпочати війну, як відбувалося у минулому. Ми оприлюднимо цю розвідувальну інформацію, щоб зупинити війну", - сказав він в ефірі телеканалу CNN.

Салліван вважає, що такий підхід в результаті заслуговує на більш високий рівень довіри.

При цьому він не міг назвати дату вторгнення РФ в Україну. "Ми не можемо точно передбачити день, але ми певний час говорили, що ми знаходимося в тому тимчасовому інтервалі, коли вторгнення, масштабні військові дії Росії в Україні можуть тепер розпочатися будь-якого дня", - сказав радник президента США.

За твердженням Саллівана, може йтися і про наступний тиждень - до завершення Олімпіади в Пекіні. Водночас, він зазначив, що, на думку США, РФ все ще може обрати дипломатичний шлях врегулювання ситуації.

Салліван також знову закликав американців покинути Україну, оскільки у разі вторгнення РФ їхньої "військової евакуації" не буде.