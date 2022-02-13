Події

19:46 13.02.2022

Радник президента США пояснив публікацію Вашингтоном розвідданих щодо України бажанням зупинити війну

1 хв читати
Радник президента США пояснив публікацію Вашингтоном розвідданих щодо України бажанням зупинити війну

Радник президента США з нацбезпеки Джейкоб Салліван стверджує, що США роблять публічними дані розвідки щодо ситуації з РФ та Україною з метою не дати розпочатися війні.

"Ми оприлюднимо цю розвідувальну інформацію не для того, щоб розпочати війну, як відбувалося у минулому. Ми оприлюднимо цю розвідувальну інформацію, щоб зупинити війну", - сказав він в ефірі телеканалу CNN.

Салліван вважає, що такий підхід в результаті заслуговує на більш високий рівень довіри.

При цьому він не міг назвати дату вторгнення РФ в Україну. "Ми не можемо точно передбачити день, але ми певний час говорили, що ми знаходимося в тому тимчасовому інтервалі, коли вторгнення, масштабні військові дії Росії в Україні можуть тепер розпочатися будь-якого дня", - сказав радник президента США.

За твердженням Саллівана, може йтися і про наступний тиждень - до завершення Олімпіади в Пекіні. Водночас, він зазначив, що, на думку США, РФ все ще може обрати дипломатичний шлях врегулювання ситуації.

Салліван також знову закликав американців покинути Україну, оскільки у разі вторгнення РФ їхньої "військової евакуації" не буде.

 

 

Теги: #сша #публікація #розвідка #дані
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:15 13.02.2022
Байден і Зеленський домовилися продовжити дипломатичні зусилля та заходи щодо стримування у відповідь на нарощування потужності РФ біля кордонів України – Білий дім

Байден і Зеленський домовилися продовжити дипломатичні зусилля та заходи щодо стримування у відповідь на нарощування потужності РФ біля кордонів України – Білий дім

19:26 13.02.2022
Ще два літаки з допомогою США прибули до України

Ще два літаки з допомогою США прибули до України

19:16 13.02.2022
Зеленський найближчим часом обговорить із Байденом безпекові питання

Зеленський найближчим часом обговорить із Байденом безпекові питання

19:00 13.02.2022
У Пентагоні вбачають можливості для дипломатичного врегулювання ситуації з Україною

У Пентагоні вбачають можливості для дипломатичного врегулювання ситуації з Україною

14:14 13.02.2022
США перекинули в ОАЕ винищувачі F-22 після атак єменських повстанців – ТБ

США перекинули в ОАЕ винищувачі F-22 після атак єменських повстанців – ТБ

07:28 13.02.2022
Пентагон заперечує факт заходження американського підводного човна до територіальних вод РФ

Пентагон заперечує факт заходження американського підводного човна до територіальних вод РФ

20:34 12.02.2022
Байден попередив Путіна про наслідки у разі нападу РФ на Україну

Байден попередив Путіна про наслідки у разі нападу РФ на Україну

19:48 12.02.2022
Блінкен обговорив із головою МЗС Великої Британії ситуацію щодо України та зусилля щодо встановлення діалогу з РФ

Блінкен обговорив із головою МЗС Великої Британії ситуацію щодо України та зусилля щодо встановлення діалогу з РФ

19:41 12.02.2022
Пентагон вирішив вивести з України 160 військових інструкторів

Пентагон вирішив вивести з України 160 військових інструкторів

19:18 12.02.2022
Байден і Путін розпочали телефонну бесіду

Байден і Путін розпочали телефонну бесіду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із Байденом безпеку України

Байден у розмові з Зеленським підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України

Позачергове засідання Кабміну відбудеться у неділю о 20.00

Ще два літаки з допомогою США прибули до України

ЗС України отримали від Литви зенітно-ракетні комплекси Stinger

ОСТАННЄ

Україна завершує роботи з визначення морського коридору для безпечного плавання суден

"Суспільне" заявляє про відсутність доказів порушень Аліною Паш правил нацвідбору "Євробачення-2022"

Зеленський обговорив із Байденом безпеку України

Байден у розмові з Зеленським підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України

На засіданні Кабміну о 20.00 очікується ухвалення рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками – заступник голови ОП Тимошенко

Позачергове засідання Кабміну відбудеться у неділю о 20.00

Порошенко закликав Зеленського негайно звернутися до ООН задля скликання Ради безпеки

ЗС України отримали від Литви зенітно-ракетні комплекси Stinger

Російські найманці тричі обстріляли позиції сил ООС із півночі, втрат немає

Штайнмаєра переобрали президентом Німеччини

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА