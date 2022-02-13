США перекинули в ОАЕ винищувачі F-22 після атак єменських повстанців – ТБ

Група винищувачів ВПС США F-22 прибула напередодні в ОАЕ після того, як єменські повстанці в січні провели низку атак, що загрожували військовим ОАЕ і США, повідомив телеканал "Аль-Арабія".

Згідно із заявою ВПС США, перекидання цих винищувачів є частиною різнопланової підтримки Вашингтоном ОАЕ. Зазначається, що наказ про відправку винищувачів віддав шеф Пентагону Ллойд Остін, який координував цей крок разом з наслідним принцом Абу-Дабі Мухаммедом бін Зайедом Аль Нахьяном.

Літаки прибули в ОАЕ з авіабази "Ленглі" в американському штату Віргінія.

"Аль-Арабія" нагадує, що в січні єменські повстанці-хусити, підтримувані Іраном, провели серію невдалих атак проти цілей в ОАЕ. В результаті ОАЕ і США задіяли системи ППО для перехоплення ракет і безпілотників повстанців, а американським військовим, розміщеним в ОАЕ, довелося ховатися в притулках.

Збройний конфлікт в Ємені триває з березня 2014 року. Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією підтримує війська єменського президента Абда Раббо Мансура Хаді в їхньому протистоянні з повстанцями-хуситами, що контролюють частину країни. На Заході заявляють, що заколотників підтримує Іран.

ОАЕ значною мірою скоротили участь своїх військ в операції арабської коаліції, але продовжують бути залученими в конфлікт в Ємені і підтримують там деякі місцеві збройні формування.