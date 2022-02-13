Нардеп Гончаренко: повітряний рух в Україні може бути призупинено з 16.00 понеділка

Повітряний рух в Україні може бути призупинено в понеділок вдень через рішення однієї зі страхових компаній про припинення страховки цивільних літаків, що перебувають у повітряному просторі України, повідомив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко з посиланням на власні джерела.

"Найімовірніше, з завтрашнього дня з 16.00 за Києвом повітряний рух в Україні буде призупинено. Одна з найбільших страхових британських компаній вже розіслала повідомлення про те, що з завтрашнього дня з 14.00 за Лондоном (16.00 за Києвом) припиняється страховка цивільних літаків, які перебувають у повітряному просторі України", – написав Гончаренко в Telegram в неділю.

Водночас парламентарій не уточнив, про яку саме страхову компанію йдеться і літаки яких авіакомпаній нею застраховані.

Водночас він анонсував заборону на вліт в Україну літаків авіакомпанії Air France вже з неділі, 13 лютого.

"Власники літаків, які перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати в повітряний простір України. Наразі KLM скасував свої рейси, Sky Up уже садить рейс з Фуншала в Кишиневі, сьогодні з'явиться заборона від Air France", – повідомив Гончаренко, також не уточнивши джерело цієї інформації.

За словами нардепа, заборона може тривати 1-2 тижні. "Якщо ви перебуваєте за кордоном і намагаєтеся дістатися додому, то найкраще це вже робити. Тому що, в найближчий тиждень-два, ймовірно, це буде зробити дуже складно", – написав він.

Агентство "Інтерфакс-Україна" не має підтвердження або спростування цієї інформації.

Як повідомлялося, нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти в Україну. Запланований на вечір суботи авіарейс до Києва було скасовано. Таке рішення було ухвалено як запобіжний захід через напружену ситуацію навколо України. Наприкінці січня KLM заборонила екіпажам своїх літаків залишатися на ночівлю в Києві.

У неділю з'явилася інформація, що літак авіакомпанії SkyUp, що прямував з Мадейри (Португалія) до Києва, сів у Молдові через заборону лізингодавця, резидента Ірландії, на вліт борту в Україну. Заборона була введена незважаючи на зусилля авіакомпанії. SkyUp разом з посольством України в Молдові забезпечить повернення 175 пасажирів в Україну.