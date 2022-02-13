Події

12:07 13.02.2022

Нардеп Гончаренко: повітряний рух в Україні може бути призупинено з 16.00 понеділка

2 хв читати
Нардеп Гончаренко: повітряний рух в Україні може бути призупинено з 16.00 понеділка

Повітряний рух в Україні може бути призупинено в понеділок вдень через рішення однієї зі страхових компаній про припинення страховки цивільних літаків, що перебувають у повітряному просторі України, повідомив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко з посиланням на власні джерела.

"Найімовірніше, з завтрашнього дня з 16.00 за Києвом повітряний рух в Україні буде призупинено. Одна з найбільших страхових британських компаній вже розіслала повідомлення про те, що з завтрашнього дня з 14.00 за Лондоном (16.00 за Києвом) припиняється страховка цивільних літаків, які перебувають у повітряному просторі України", – написав Гончаренко в Telegram в неділю.

Водночас парламентарій не уточнив, про яку саме страхову компанію йдеться і літаки яких авіакомпаній нею застраховані.

Водночас він анонсував заборону на вліт в Україну літаків авіакомпанії Air France вже з неділі, 13 лютого.

"Власники літаків, які перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати в повітряний простір України. Наразі KLM скасував свої рейси, Sky Up уже садить рейс з Фуншала в Кишиневі, сьогодні з'явиться заборона від Air France", – повідомив Гончаренко, також не уточнивши джерело цієї інформації.

За словами нардепа, заборона може тривати 1-2 тижні. "Якщо ви перебуваєте за кордоном і намагаєтеся дістатися додому, то найкраще це вже робити. Тому що, в найближчий тиждень-два, ймовірно, це буде зробити дуже складно", – написав він.

Агентство "Інтерфакс-Україна" не має підтвердження або спростування цієї інформації.

Як повідомлялося, нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти в Україну. Запланований на вечір суботи авіарейс до Києва було скасовано. Таке рішення було ухвалено як запобіжний захід через напружену ситуацію навколо України. Наприкінці січня KLM заборонила екіпажам своїх літаків залишатися на ночівлю в Києві.

У неділю з'явилася інформація, що літак авіакомпанії SkyUp, що прямував з Мадейри (Португалія) до Києва, сів у Молдові через заборону лізингодавця, резидента Ірландії, на вліт борту в Україну. Заборона була введена незважаючи на зусилля авіакомпанії. SkyUp разом з посольством України в Молдові забезпечить повернення 175 пасажирів в Україну.

 

Теги: #гончаренко #літаки #авіасполучення #агресія_рф
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:35 13.02.2022
Українські страховики отримали повідомлення про тимчасове зняття з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні

Українські страховики отримали повідомлення про тимчасове зняття з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні

14:15 13.02.2022
Берлін чекає від Москви кроків з деескалації – джерело у відомстві канцлера

Берлін чекає від Москви кроків з деескалації – джерело у відомстві канцлера

13:49 13.02.2022
Діячі мистецтв закликали світових лідерів забезпечити мир в Україні

Діячі мистецтв закликали світових лідерів забезпечити мир в Україні

13:29 13.02.2022
Небо над Україною залишається відкритим, держава планує додаткові фінгарантії для підтримки авіаринку - Мінінфраструктури

Небо над Україною залишається відкритим, держава планує додаткові фінгарантії для підтримки авіаринку - Мінінфраструктури

12:13 13.02.2022
Зеленський обговорив з головою Євроради питання безпеки, санкцій і роботу "нормандської четвірки"

Зеленський обговорив з головою Євроради питання безпеки, санкцій і роботу "нормандської четвірки"

12:05 13.02.2022
Літак SkyUp, що прямував з Мадейри до Києва, сів у Молдові через заборону власника на вліт в Україну – авіакомпанія

Літак SkyUp, що прямував з Мадейри до Києва, сів у Молдові через заборону власника на вліт в Україну – авіакомпанія

10:23 13.02.2022
Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова у зв'язку з ситуацією навколо України – МЗС

Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова у зв'язку з ситуацією навколо України – МЗС

18:35 10.02.2022
Зеленський поінформував прем'єр-міністра Литви про ситуацію з безпекою вздовж українських кордонів

Зеленський поінформував прем'єр-міністра Литви про ситуацію з безпекою вздовж українських кордонів

17:10 10.02.2022
Столтенберг обговорив із Зеленським нарощування Росією військових сил біля України

Столтенберг обговорив із Зеленським нарощування Росією військових сил біля України

16:32 10.02.2022
Блінкен обговорив зі Столтенбергом відповідь Заходу на ситуацію навколо України

Блінкен обговорив зі Столтенбергом відповідь Заходу на ситуацію навколо України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Небо над Україною залишається відкритим, держава планує додаткові фінгарантії для підтримки авіаринку - Мінінфраструктури

Літак SkyUp, що прямував з Мадейри до Києва, сів у Молдові через заборону власника на вліт в Україну – авіакомпанія

Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова у зв'язку з ситуацією навколо України – МЗС

У Луганській області в результаті вибуху в кафе постраждали понад 10 людей

В Україні за добу виявили 24 518 нових випадків захворювання на Covid-19, одужали 8 288 людей, 140 померли

ОСТАННЄ

США перекинули в ОАЕ винищувачі F-22 після атак єменських повстанців – ТБ

Посольство України в Молдові надає допомогу пасажирам літака SkyUp, що екстрено сів у Кишеневі – МЗС

На початку тижня в Україні буде тепло і без опадів

У Харкові чоловік у стані алкогольного сп'яніння скоїв напад на лікарів "швидкої допомоги", ніхто не постраждав

У Луганській області в результаті вибуху в кафе постраждали понад 10 людей

В Україні за добу виявили 24 518 нових випадків захворювання на Covid-19, одужали 8 288 людей, 140 померли

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 410 млн

Україна й Туреччина обговорили ситуацію в акваторіях Чорного та Азовського морів

Канада тимчасово переводить своє посольство з Києва до Львова

Минулої доби російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим тиші

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА