Літак SkyUp, що прямував з Мадейри до Києва, сів у Молдові через заборону власника на вліт в Україну – авіакомпанія

Літак авіакомпанії SkyUp з бортовим номером UR-SQO, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був змушений здійснити посадку в Кишиневі (Молдова) через вимоги власника повітряного судна

Як повідомляється на сайті авіакомпанії в неділю, SkyUp разом з посольством України в Молдові забезпечить повернення пасажирів в Україну.

"12 лютого 2022 року лізингодавець – резидент Ірландії – сповістив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Незважаючи на всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутися до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва. Авіакомпанія SkyUp зуміла домовитися про посадку в найближчому до території України аеропорту – в Кишиневі – і організувати трансфер для 175 пасажирів до Києва. Також всі пасажири були забезпечені харчуванням", – йдеться в повідомленні.

В авіакомпанії висловили сподівання на розуміння винятковості ситуації з боку пасажирів і заявили, що докладають усіх зусиль, щоб доставити їх в Україну.

Як повідомлялося, нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти в Україну, запланований на вечір суботи авіарейс до Києва був скасований. Таке рішення було ухвалено як запобіжний захід через напружену ситуацію навколо України. Наприкінці січня KLM заборонила екіпажам своїх літаків залишатися на ночівлю в Києві.