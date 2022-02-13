У Луганській області в результаті вибуху в кафе постраждали понад 10 людей

У селищі Станиця Луганська (Луганська обл.) у суботу ввечері стався вибух у кафе, в результаті чого постраждали 12 людей, більшість із яких потребувала госпіталізації, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"12 лютого в 17:46 у смт Станиця Луганська у кафе "Мрія" стався вибух (попередньо газового балона) з подальшим горінням, у результаті чого постраждали 12 людей, з яких 8 осіб госпіталізовано до лікарні та 4 особи після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні", - сказано у повідомленні.

Рятувальники о 21.52 ліквідували пожежу на площі 160 кв. м.