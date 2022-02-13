Минулої доби російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим тиші

Минулої доби російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим тиші, без втрат. З початку цієї доби режим припинення вогню не порушувався, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Протягом минулої доби, 12 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", - сказано у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у неділю.

Зокрема, поблизу населених пунктів Лопаскине та Лобачеве російські найманці двічі задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули постріли ВОГ-17. Неподалік Новозванівки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Пісків найманці вели вогонь із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

"Станом на 7.00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.