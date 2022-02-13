13 лютого: Яке сьогодні свято

13 лютого у світі святкують День радіо, День народження кінокамери, День інтернет-друзів, День подруг та Міжнародний день прийняття себе. У православному календарі день пам'яті мучеників Кіра та Іоанна та з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії.

Всесвітній день радіо

Всесвітній день радіо, від 2012 року, за рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО відзначається щорічно 13 лютого. У січні 2013 року Генеральна Асамблея ООН офіційно схвалила проголошення Дня та під час 67-ї сесії ухвалила резолюцію, проголосивши 13 лютого Всесвітнім днем радіо.

Дату проведення обрано невипадково - саме 13 лютого 1946 року вперше вийшло в ефір "Радіо ООН", станція якого була розташована в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй.

Як стверджують засновники свята, воно має не лише віддати належне радіо як засобу зв'язку, а й слугувати зміцненню співпраці між усіма, хто має до нього стосунок. Адже у вік цифрових технологій радіо продовжує залишатися засобом зв'язку та спілкування для найбільшої аудиторії у світі.

День народження кінокамери

Щороку 13 лютого святкують День народження кінокамери. Патент на неї 1895 року отримали брати-винахідники Луї та Огюст Люм'єр. Свій винахід вони назвали синематографом. Створили вони його на основі кінескопа (винахідник Томас Едісон). Це засіб, який дозволяв дивитися зображення через маленький отвір. Але користуватися кінескопом могла лише одна людина, що було не надто комфортно. А синематограф міг не лише проектувати, а й копіювати та знімати зображення.

День подруг

Це неофіційне свято, створене за принципом Дня святого Валентина. Подруги збираються разом, щоб відсвяткувати свою дружбу. Історія святкування цього дня розпочинається із серіалу "Парки та зони відпочинку" (2009 р.). Головна героїня вигадує власне свято Galentine's Day, поєднавши ідіому gal pals (подруги) та День Валентина.

Міжнародний день прийняття себе

У цей день люди турбуються про своє здоров'я та самопочуття, сприймають себе такими, якими вони є. Засновницею свята стала Сана Дживані, розробниця концепції любові до себе у 2011 році. У дитинстві вона захворіла на алопецію (випадіння волосся) і відчула булінг з боку інших дітей. Але дівчина змогла прийняти себе та полюбити.

Церковне свято:

День пам'яті мучеників Кіра та Іоанна та з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії. Вони були зараховані до лику святих через те, що постраждали за свою віру в Христа.

Кір був лікарем, але завдяки вірі, молитві та наверненню до Господа, умів лікувати не лише тілесні рани, а й душевні. Іоанн служив в армії та познайомився з Кіром, коли звернувся до християнства. Афанасія та її дочки завжди були вірні Богу, за що й постраждали.

Кір та Іван пробралися до в'язниці, де сиділи ув'язнені Афанасія та її дочки, щоб зміцнити віру мучениць і помолитися за них. Коли Сиріан, який схопив жінок, дізнався про це, то схопив також Іоана та Кіра. Він піддав їх страшним мукам, щоб змусити відректися від Христа. Афанасію та її дочок стратили. Кіра та Іоанна Сиріан мучив ще довше. Але все марно. Святі померли, так і не зрадивши своєї віри.

У цей день:

1917 – Велика Британія дозволила жінкам бути водіями таксі;

1942 рік – Починається примусове вивезення українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини;

1945 – Авіація союзників практично повністю руйнує Дрезден;

1959 – До продажу надходять перші ляльки Барбі;

1960 – Відбувається перше випробування французької атомної бомби в Сахарі;

1981 – У "Нью-Йорк Таймс" опублікували найдовшу пропозицію (вона складалося з 1286 слів);

1992 рік – Уганда визнала незалежність України;

2001 рік – Експрем'єр-міністр Юлія Тимошенко заарештована за контрабанду російського газу в Україну та несплату податків.

Іменини: Віктор, Опанас, Іван, Микита, Ілля, Вікторія.