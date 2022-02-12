Макрон обговорив пов'язані з Україною теми із Шольцем і Зеленським

Президент Франції Емманюель Макрон у суботу провів телефонні розмови з канцлером ФРН Олафом Шольцем та з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких обговорив пов'язану з Україною тематику, повідомляє Єлисейський палац.

Канцелярія французького лідера зазначила, що бесіда із Шольцем - "частина тісної координації між Францією та ФРН напередодні візиту канцлера до України та Росії на початку наступного тижня".

Макрон і Шольц, як зазначає Єлисейський палац, зокрема, підтвердили єдність позицій Парижа та Берліна щодо подальшої роботи у нормандському форматі.

Крім того, Макрон та Шольц обговорили питання, пов'язані із гарантуванням колективної безпеки в Європі.

Під час розмови із Зеленським Макрон, за повідомленням Єлисейського палацу, похвалив співрозмовника "за холоднокровність, що виявляється у контексті особливо непростої ситуації".

"Президент Франції підтвердив, що підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у повідомленні про бесіду.

Крім того, Макрон та Зеленський висловили готовність продовжувати роботу нормандського формату для вирішення проблем України.