Події

20:22 12.02.2022

Порошенко ініціює зміни до закону про тероборону: Всі бійці мають отримати зброю

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Порошенко ініціює зміни до закону про тероборону: Всі бійці мають отримати зброю

До закону про територіальну оборону мають бути внесені зміни, які дають змогу всім бійцям тероборони мати зброю, заявив після наради у голови Верховної Ради п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Ми запропонували внести зміни до закону про територіальну оборону, які дозволяють мати зброю всім бійцям територіальної оборони, а не лише так званим  добровільним громадським організаціям свою власну зброю використовувати для захисту. І думаю, що це прибере будь-які бюрократичні перепони для розгортання підрозділів територіальної оборони і збільшення ефективності захисту", – вважає Порошенко, повідомляє пресслужба партії.

"Ще одна позиція — збільшення фінансування суб’єктів місцевого самоврядування для підвищення забезпечення підрозділів територіальної оборони приміщеннями, кімнатами для зберігання зброї, комплектації особового складу і створення реальних можливостей для відсічі", – додав він.

Він також закликав передбачити додаткові кошти на фінансування державного оборонного замовлення.

"Ми також попросили розглянути позицію розгортання програми на кшталт Ленд-лізу. Для того, щоб Україна мала можливість позичити зброю. І це буде вже значно більший обсяг. Причому не тільки літаками. А й я сподіваюсь, що з наступного тижня у нас буде і автомобільним транспортом військова допомога. Принаймні так мені кажуть партнери", – зазначив Порошенко.

 

 

Теги: #закон #зміни #тероборона
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