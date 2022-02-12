Боррель обговорив із Кулебою ситуацію у сфері безпеки та запевнив у європейській підтримці

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що обговорив у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою питання безпеки.

"Поговорив учора ввечері з Дмитром Кулебою щодо останніх подій, які стосуються ситуації в безпековій сфері", - написав Боррель у своєму Twitter.

"ЄС і його партнери єдині в нашій підтримці Україні. Ми діятимемо рішуче в разі подальшого прояву агресії з боку Росії", - додав він.

Як повідомлялося, телефонну розмову з Кулебою раніше провів і держсекретар США Ентоні Блінкен. Глава Держдепу запевнив українського колегу, що Київ може розраховувати на підтримку Вашингтона.

"Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС України Дмитром Кулебою, щоб підтвердити сильну американську підтримку України в ситуації з дедалі гострішою загрозою", - йдеться в повідомленні американського зовнішньополітичного відомства.

У ньому зазначається, що Блінкен запевнив співрозмовника, що РФ зіткнеться зі "швидкими та потужними" наслідками в разі ескалації ситуації навколо України. Держсекретар повідомив Кулебі і про зусилля, спрямовані на деескалацію напруженості поблизу України.