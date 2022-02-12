Ще одну зустріч зі Стефанчуком щодо позачергового засідання Ради призначено на 13.00 - Порошенко

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко після зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком повідомив, що на 13.00 призначено ще одну зустріч щодо термінового засідання погоджувальної ради та позачергового засідання парламенту.

Як повідомила прес-служба "Євросолідарності", фракції "Європейська солідарність" і "Голос" наполягають на терміновому засіданні парламенту.

"Щойно закінчилася зустріч нас як керівництва двох політичних партій і фракцій у парламенті з головою Верховної Ради, яка відбулася за нашою ініціативою. Ми наголосили, що сьогодні в цій ситуації, коли евакуюються посольства, коли іноземні держави закликають своїх громадян негайно покинути Україну, коли оприлюднюються плани ударів Росії, включно з планами оточення наших військ, ми вважаємо злочинною будь-яку бездіяльність", - зазначає Порошенко.

Фракції "Євросолідарність" і "Голос" пропонують негайно в суботу зібрати "надзвичайне" засідання Верховної Ради.

"Ми домовилися, що на 13 годину ми повертаємося сюди. Попросили, щоб голова Верховної Ради - він має це право - скликав засідання погоджувальної ради. Погоджувальна рада може оголошувати позачергове засідання", - зазначив Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" звернувся до інших фракцій і депутатських груп із закликом підтримати цю ініціативу.

"Провести засідання погоджувальної ради, підготуватися до засідання Верховної Ради, яке ми пропонуємо провести сьогодні. Озброїти українців абсолютно чітким ретельним планом щодо наших подальших дій. Звернутися і до прем’єр-міністра, і до уряду, і до Зеленського взяти участь у цьому засіданні. Засідання повинне мати закритий характер. Провести та розробити комунікаційну стратегію для того, щоб поінформувати суспільство щодо подальших дій влади для захисту людей", – сказав Порошенко.

При цьому він закликав не панікувати. "Україна здатна дати відсіч. А наші рішучі та ефективні дії сприятимуть зупиненню агресора так, як ми це зробили в 14-му", – переконаний п'ятий президент.