Події

07:29 12.02.2022

З початку доби російські найманці на Донбасі обстріляли українські позиції поблизу Пісків із гранатометів

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З початку доби російські найманці на Донбасі обстріляли українські позиції поблизу Пісків із гранатометів

З початку поточної доби російські найманці на Донбасі здійснили обстріл українських позицій у н.п. Піски (Донецька обл.) з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, без втрат. Минулої доби зафіксовано 7 порушень режиму тиші, поранено українського військовослужбовця, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Станом на 7.00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків супротивник вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", йдеться на сторінці штабу в Facebook у суботу.

Минулої доби противник 7 разів порушив режим тиші, в результаті чого поранення отримав український військовослужбовець.

Зазначається, що поблизу Мар'їнки російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17.

 

 

Теги: #зведення #оос
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