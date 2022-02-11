Байден закликав громадян США залишити Україну

Президент США Джо Байден закликав усіх американців, які залишаються в Україні, виїхати з країни.

"Американські громадяни повинні виїхати зараз", - сказав Байден в інтерв'ю NBC News.

Він зазначив, що США в ситуації навколо України "мають справу не з терористичною організацією, а з однією з найбільших армій у світі".

"Це зовсім інша ситуація, і все може швидко перевернутися з ніг на голову", - сказав Байден.

Водночас він зазначив, що президент Росії Володимир Путін "насправді досить розумний, щоб не робити нічого такого, що могло б негативно позначитися на американських громадянах".

При цьому Байден заявив, що Вашингтон не направлятиме в Україну свої війська, оскільки це може стати приводом для розв'язання світової війни.

Раніше Держдеп опублікував рекомендацію своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно виїхати.

"Громадянам США не слід їздити в Україну. Тим, хто перебуває в Україні, необхідно виїхати зараз, використовуючи комерційні або інші доступні для приватних осіб варіанти транспортування", - ішлося в повідомленні Держдепу.

США "не зможуть евакуювати громадян США в разі російських воєнних дій де-небудь в Україні", зазначили в Держдепі.

Американське зовнішньополітичне відомство попередило, що регулярне консульське обслуговування, зокрема надання допомоги громадянам, котрі намагаються залишити країну, буде "серйозно порушено".