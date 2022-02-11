Ляшко заявив, що локдаун через "омікрон" в Україні не передбачається

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що локдаун через штам коронавірусу "омікрон" в Україні не передбачається, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я.

"Локдауну не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, який передбачає "червону зону", - цитує пресслужба МОЗ слова Ляшка.

Повідомляється, що зараз у країні достатньо кількості вакцин проти коронавірусу, тому говорити про посилення карантинних заходів недоречно.

Разом із тим, у МОЗ зазначають: щойно рівень вакцинації досягне 70%, адаптивний карантин також закінчиться.