Робота ТКГ має бути активізована

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак висловив сподівання на активізацію роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Всі учасники Нормандського формату зацікавлені, щоб процес у ТКГ був ефективним. Останнім часом, на жаль, ТКГ не ухвалювала рішень", - сказав Єрмак на брифінгу в Берліні за підсумками переговорів радників лідерів нормандської четвірки.

Він висловив сподівання, що "на наступному засіданні ТКГ продовжиться робота над законами, передбаченими Мінськими домовленостями".

Крім того, як наголосив Єрмак, він сподівається, що вже на наступному засіданні ТКГ, запланованому на 2 березня, будуть розблоковані питання, пов'язані з гуманітарними аспектами, як звільнення та обмін утримуваними особами, відкриття КПВВ.

Відповідаючи на питання щодо можливості перенесення очних зустрічей з Білорусі в Туреччину, раніше запропоновану турецьким президентом, глава Офісу президента України зазначив, що пріоритетом є результативність переговорів, а не місце.

"Ми з радістю та вдячністю прийняли цю (пропозицію – ІФ). Якщо буде згода всіх сторін, то, безумовно, Україна буде готова зустрічатися в Туреччині для продовження переговорів (ТКГ – ІФ). Найголовніше для нас, щоб ці переговори були результативними". Місце - це важлива річ, але не перша, не на першому місці. Тому сьогодні, поки що переговори відбуваються в режимі відеоконференцій, важливо, щоб був результат цих переговорів", - сказав він.

Також, за його словами, у рамках зустрічі політичних радників нормандської четвірки усі сторони підтвердили необхідність ефективності переговорів у ТКГ.

"Бо, на жаль, останнім часом особливо у питаннях безпеки та гуманітарних жодних рішень. Переговори відбуваються, але останнє рішення, яке було дуже важливим – було підтвердження режиму припинення вогню. Ми якось забуваємо про це. Є порушення режиму, але минулого тижня у нас було 3-4 дні, коли було нуль порушень, а це означає збереження життів наших воїнів", - підсумував він.