Минулої доби російські найманці на Донбасі вісім разів порушили режим тиші

Минулої доби російські найманці на Донбасі 8 разів порушили режим тиші, без втрат. З початку цієї доби режим припинення вогню не порушувався, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Минулої доби, 10 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у п'ятницю.

Зокрема, неподалік Пісків ворог тричі відкривав вогонь із гранатометів різних систем. У напрямі Зайцевого російські найманці вели вогонь із автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Гранітного ворог обстрілював позиції українських захисників із великокаліберних кулеметів. Поблизу населеного пункту Тарамчук найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули три постріли ВОГ-17. На околицях Попасної противник здійснив обстріл із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У напрямку Водяного найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Станом на 7.00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.