Людина, яка здалася поліції у зв'язку з ДТП за участю кортежу Ярославського, не була на місці події – джерело

Водій, який з'явився в поліцію для надання свідчень за фактом ДТП за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, на момент події не був на місці, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Чоловік, який здався поліції, насправді був за 30 км від місця ДТП. Глибокої ночі він приїхав у селище Мартове, де живе Ярославський. Через деякий час він поїхав додому, зібрав речі і вранці прийшов здаватися в поліцію", - сказав співрозмовник агенції.

Джерело наголосило: "Також правоохоронці вже встановили, що Ярославський був на місці ДТП у момент події".

За словами співрозмовника агентства, експертизи, які триватимуть у рамках розслідування, визначать, хто саме перебував за кермом автомобіля.

Як повідомлялося, 9 лютого близько 22:55 у районі 534 км автодороги Київ-Харків-Довжанський невстановлений автомобіль, що рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, збив пішохода, чоловіка віком близько 50 років, і втік із місця події. В результаті ДТП пішохід загинув.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці). Максимальне покарання згідно із санкцією статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до 3 років або без нього.

Видання "Українська правда" з посиланням на джерела повідомило, що на місці аварії було знайдено автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Департамент комунікацій Нацполіції поінформував, що слідчі викличуть на допит "можливого учасника ДТП Олександра Ярославського".

Сам Ярославський у коментарі журналістам видання "Об'єктив" заявив, що про ДТП він дізнався лише вранці 10 лютого. "Я спав удома і вранці лише дізнався про це", - сказав Ярославський.

Водночас у повідомленні, оприлюдненому в четвер на сайті DCH, зазначається, що за кермом автомобіля, номерні знаки якого було виявлено увечері 9 лютого на місці ДТП на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, був не президент групи DCH Олександр Ярославський, а співробітник однієї з її допоміжних служб.

За інформацією пресслужби групи, водій з'явився до поліції для допиту та співпрацює зі слідством.

"Уранці (10 лютого - ІФ) було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясувалися інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув у відділення для допиту. Наразі він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі групи DCH повідомили також, що Ярославський 10 лютого відлетів до Лондона "відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка... для зустрічі з сім'єю".