Макс Яковер залишив посаду гендиректора Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Макс Яковер залишив посаду генерального директора Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" (Київ), новим CEO призначено ексдиректора ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" Максима Рабиновича.

При цьому Яковер увійшов до складу наглядової ради Меморіального центру, повідомила пресслужба.

"Систему відновлено, завершено першу чергу меморіалу, в проекті та навколо нього вдалося об'єднати велику кількість дуже сильних людей. Фундамент для майбутньої роботи закладено, в подальшому проект набиратиме швидкість і висоту. Вже під керівництвом нового СЕО, прекрасного операційного менеджера Максима Рабиновича. І, безумовно, за моєї підтримки, але вже в ролі члена наглядової ради Меморіального центру", – наводяться в повідомленні слова Яковера.

На посаді генерального директора Рабинович планує продовжити реалізацію планів на 2022 рік, затверджених наглядовою радою Меморіального центру в грудні 2021 року.

Раніше Рабинович обіймав посаду директора ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", заступника генерального директора АТ "Укрпошта" з розвитку бізнесу, працював на керівних позиціях у "Новій пошті", "ДТЕК Енерго", "Київенерго", "Ніко Менеджмент".