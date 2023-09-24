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17:24 24.09.2023

У Києві вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру

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У Києві вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру

Щорічна церемонія в пам'ять євреїв, убитих в ході масових розстрілів 1941 року, відбулася на території Національного історико-мемориального заповідника "Бабин Яр".

Спільну поминальну молитву для представників єврейських організацій та громад Києва провів у символічній синагозі “Місце для роздумів” головний рабин Києва та України, президент Об'єднання юдейських релігійних організацій Яків Дов Блайх.

“Восени 1941 року фашисти розстріляли на цьому місці десятки тисяч євреїв. Це сталося напередодні свята Йом Кіпур. У Києві не залишилося жодної єврейської родини, яка б не стала жертвою цієї трагедії. Тому нам так важливо пам'ятати про це ще і тому, що террор, який зараз відбувається на нашій землі, має бути зупинений”, - звернувся до присутніх Блайх.

Трагедія у Бабиному Яру в роки Другої Світової війни стала всесвітнім символом Голокосту. 29 вересня 1941 року нацисти розпочали в урочищі масові розстріли єврейського населення Києва. Того дня було розстріляно понад 22 тисячі людей. Конвейєр смерті на тому не зупинився і до середини жовтня кількість жертв перевищила 50 тисяч.

За різними оцінками, в Бабиному Яру було вбито від 70 до 150 тисяч людей, серед яких від 50 до 70 тисяч євреїв, а також радянські військовополонені, діячі Української національної ради, роми, пацієнти психіатричної лікарні.

 

Теги: #бабин_яр

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