Рішення РФ блокувати акваторії морів під приводом навчань загрожує суверенітету України в територіальних водах – ВМС ЗСУ

РФ зловжила міжнародним правом для досягнення власних геополітичних цілей за рахунок України, перекривши значну частину акваторії Азовського та Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну та артилерійську стрільбу, йдеться в заяві Військово-Морських сил Збройних сил України.

"Ці дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні. Перекриваючи рекомендовані морські шляхи, РФ практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі, що є порушенням як духу, так і букви Конвенції ООН з морського права, 1982 року", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook.

Водночас у ВМС зазначають, що РФ паралельно продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі "з метою тиску на Україну і світ".

"ВМС ЗСУ готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни на морському напрямку", - наголошується в заяві.

Як повідомлялося, РФ оголосила закритими для судноплавства два райони Чорного моря та один в Азовському морі на період з 13 до 19 лютого для проведення військових навчань.

У Міністерстві закордонних справ України назвали рішення про блокування акваторії морів частиною гібридної війни РФ проти України, зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях". "Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України", - наголошується в заяві МЗС.