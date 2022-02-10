За добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим тиші

Минулої доби російські найманці на Донбасі обстріляли українські позиції поблизу Водяного, без втрат. З початку поточної доби зберігається режим тиші, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Минулої доби, 9 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних і станкових протитанкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у четвер.

У зведенні наголошується, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл.

"Станом на 7.00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", – констатували у штабі.