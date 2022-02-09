Кулеба шкодує, що Угорщина не підтримала приєднання України до кіберцентру при НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив жаль у зв'язку з тим, що Угорщина не підтримала приєднання України до кіберцентру при НАТО, зазначивши, що це було б вигідно не лише Україні.

"Напередодні Нового року у нас була активна телефонна та смс-дипломатія з Петером (Сіярто, міністром закордонних справ Угорщини - ІФ) саме з цього питання, питання кіберцентру НАТО. Мені дуже шкода, що зрештою Угорщина залишилася цією єдиною країною, яка не підтримала це рішення, тому що насправді це вигідно всім нам, не лише Україні, тому що кібербезпека стосується кожного", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві в середу, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, станом на зараз запитів від угорської сторони на проведення візиту Сіярто до України немає. "Але моє запрошення для нього залишається чинним, тому що я у грудні минулого року запросив усіх міністрів закордонних справ країн ЄС відвідати Україну саме в січні та лютому. Якщо він вирішить приїхати, я із задоволенням з ним зустрінуся", - наголосив Кулеба.