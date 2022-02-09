Події

18:35 09.02.2022

Кулеба шкодує, що Угорщина не підтримала приєднання України до кіберцентру при НАТО

1 хв читати
Кулеба шкодує, що Угорщина не підтримала приєднання України до кіберцентру при НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив жаль у зв'язку з тим, що Угорщина не підтримала приєднання України до кіберцентру при НАТО, зазначивши, що це було б вигідно не лише Україні.

"Напередодні Нового року у нас була активна телефонна та смс-дипломатія з Петером (Сіярто, міністром закордонних справ Угорщини - ІФ) саме з цього питання, питання кіберцентру НАТО. Мені дуже шкода, що зрештою Угорщина залишилася цією єдиною країною, яка не підтримала це рішення, тому що насправді це вигідно всім нам, не лише Україні, тому що кібербезпека стосується кожного", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві в середу, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, станом на зараз запитів від угорської сторони на проведення візиту Сіярто до України немає. "Але моє запрошення для нього залишається чинним, тому що я у грудні минулого року запросив усіх міністрів закордонних справ країн ЄС відвідати Україну саме в січні та лютому. Якщо він вирішить приїхати, я із задоволенням з ним зустрінуся", - наголосив Кулеба.

Теги: #нато #кіберцентр
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 09.02.2022
Винищувачі НАТО потрібні Естонії для підтримки стабільності у регіоні - прем'єр

Винищувачі НАТО потрібні Естонії для підтримки стабільності у регіоні - прем'єр

07:25 09.02.2022
Радник президента США з нацбезпеки та генсек НАТО обговорили готовність продовжувати діалог із Росією щодо ситуації навколо України

Радник президента США з нацбезпеки та генсек НАТО обговорили готовність продовжувати діалог із Росією щодо ситуації навколо України

07:55 07.02.2022
Глава МЗС Бельгії не коментує чутки про можливість призначення її генсеком НАТО

Глава МЗС Бельгії не коментує чутки про можливість призначення її генсеком НАТО

16:36 05.02.2022
Столтенберг і фон дер Ляєн обговорили ситуацію навколо України і координацію НАТО і ЄС

Столтенберг і фон дер Ляєн обговорили ситуацію навколо України і координацію НАТО і ЄС

15:07 05.02.2022
Столтенберг і Макрон обговорили нарощування військової потужності РФ навколо України

Столтенберг і Макрон обговорили нарощування військової потужності РФ навколо України

22:12 04.02.2022
У НАТО не розраховують на швидке приєднання України до альянсу

У НАТО не розраховують на швидке приєднання України до альянсу

19:44 04.02.2022
Генсек НАТО на заяву лідерів РФ та Китаю не розширюватися: Це не про НАТО, а про повагу до права націй на вибір

Генсек НАТО на заяву лідерів РФ та Китаю не розширюватися: Це не про НАТО, а про повагу до права націй на вибір

17:28 03.02.2022
Україна, ЄС і НАТО запустили новий формат для обговорення питань безпеки - Ченцов

Україна, ЄС і НАТО запустили новий формат для обговорення питань безпеки - Ченцов

15:23 03.02.2022
Генсек НАТО заявляє про спрямування Росією до Білорусі комплексів "Іскандер"

Генсек НАТО заявляє про спрямування Росією до Білорусі комплексів "Іскандер"

11:11 03.02.2022
Генсек НАТО заявив про найзначнішу військову присутність сил РФ у Білорусі з часів "холодної війни"

Генсек НАТО заявив про найзначнішу військову присутність сил РФ у Білорусі з часів "холодної війни"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: Для санкцій проти РФ за видачу російських паспортів українцям на окупованому Донбасі є всі підстави

В Україну із США прибув дев'ятий літак із боєприпасами

В уряді ФРН підтвердили зустріч "нормандського формату" у Берліні 10 лютого

Поліцейські на допиті не підтвердили інформацію про пропозицію Трухіним хабаря - директор ДБР

Слідство розглядає три версії стрілянини на "Південмаші": нестатутні відносини, психічне захворювання, робота на дестабілізацію в Україні

ОСТАННЄ

В ОРДЛО відмовилися відкривати КПВВ, вимагають прямих контактів санітарних лікарів

Кулеба: Для санкцій проти РФ за видачу російських паспортів українцям на окупованому Донбасі є всі підстави

Іспанія визначиться з допомогою для України

НАБУ та САП викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на хабарі

Німеччина не має юридичних заборон на постачання зброї Україні - Кулеба

У Єрмака на переговорах у Берліні буде сильніша позиція, ніж у представника РФ, - Кулеба

Із початку доби на Донбасі зберігається режим тиші

Питання відмови України від євроатлантичних прагнень не порушувалося на переговорах Зеленського з Макроном

Понад 30 людей постраждали під час пожежі в друкарні Банку Франції

Офіційні особи РФ не візьмуть участі у засіданні Мюнхенської конференції з безпеки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА