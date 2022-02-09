Події

18:12 09.02.2022

Питання відмови України від євроатлантичних прагнень не порушувалося на переговорах Зеленського з Макроном

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Питання відмови України від євроатлантичних прагнень не порушувалося на переговорах Зеленського з Макроном

Питання відмови України від євроатлантичних прагнень не порушувалося на переговорах президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Питання відмови України від євроатлантичних прагнень учора не порушувалося. Щодо фрази президента Макрона про критичність найближчих днів, то у нього як досвідченого політика, безумовно, є свої відчуття ситуації після розмови з президентом Путіним, президентом Зеленським", - сказав Кулеба на брифінгу у Києві у середу.

Кулеба запевнив, що "жодних зрад" під час зустрічі Зеленського та Макрона не відбулося і не могло відбутися, оскільки президент України чітко усвідомлює та захищає національні інтереси України.

Теги: #переговори #макрон #зеленський
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