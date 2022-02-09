Події

14:18 09.02.2022

Зеленський скликає виїзне засідання РНБО у Харкові 11 лютого

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Зеленський скликає виїзне засідання РНБО у Харкові 11 лютого

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про скликання виїзного засідання Ради національної безпеки і оборони, яке відбудеться у Харкові у п'ятницю, повідомляє пресслужба Апарату РНБО.

"Згідно з рішенням президента України В. Зеленського, 11 лютого 2022 року о 15:30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація)", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в середу.

За підсумками засідання, орієнтовно о 17:30 у п'ятницю, очікується брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

Теги: #рнбо #засідання
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